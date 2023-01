Stralcio cartelle mille euro: elenco Casse private che hanno detto no

Spread the love

Niente stralcio cartelle mille euro per Notai, Avvocati, Commercialisti, Medici, Farmacisti, Giornalisti, Biologi, Geometri e Ragionieri: le rispettive casse previdenziali private hanno deliberato di non aderire alla misura inserita in Manovra per le cartelle fino a mille euro affidate agli agenti della riscossione (come l’AdER) fra il 2000 e il 2015.

La Manovra prevede che, senza un provvedimento contrario dell’ente previdenziale privato da approvare entro il 31 gennaio, lo stralcio si applichi automaticamente.

Nel caso dei contributi previdenziali dovuto alle casse private dei professionisti (così come per i debiti per tributi locali dovuti agli enti locali) sarebbe comunque soltanto parziale, relativo cioè alle sole sanzioni e interessi (per i debiti verso lo Stato e verso l’INPS, invece, viene cancellata l’intera cartella esattoriale). Gli enti che non decideranno in senso contrario, applicheranno lo stralcio parziale.

