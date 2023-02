Spread the love

Incidente in Germania durante un’esercitazione militare: due carri armati Puma si sono scontrati sul campo di addestramento del Heer Combat Training Center in Sassonia. Nello scontro sono rimasti feriti dodici soldati, di cui uno in modo grave. Gli agenti della polizia militare sono sul posto e hanno iniziato a indagare sulle dinamiche del’incidente e sulle possibili cause.

tgcom24