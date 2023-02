ACCADDE OGGI – Si accendono i riflettori: I Lumière brevettano il Cinematografo

Spread the love

MICHELA LUDOVICI

Un marchingegno che fosse in grado di catturare e riprodurre immagini, una vera e propria fusione fra una camera da presa e un proiettore. Questo era il Cinematografo dei fratelli Lumière, passati alla storia per aver brevettato, il 13 Febbraio di 128 anni fa, una macchina dei miracoli o, se vogliamo, una vera macchina del tempo.

Con il Cinematografo l’occhio umano e tutti i cinque sensi s’introducevano in una realtà non più statica ma in divenire, concludendo una ricerca scientifica durata circa otto secoli. Auguste e Louis respirano l’arte sin dalla nascita e iniziano a lavorare con il padre, imprenditore e fotografo, conducendo esperimenti sulla fotografia e sul movimento delle immagini. Dagli antichi studi sulla camera oscura dello scienziato arabo Alhazen, a Leonardo da Vinci e successivamente la Lanterna magica (antenato del proiettore), l’anello di congiunzione di una catena di scoperte fu la pellicola cinematografica brevettata da George Eastman, da cui i fratelli conclusero con quella macchina dotata di un foro di trascinamento: una caratteristica unica. Un brevetto cinematographe, comunque, esisteva già. L’inventore, tuttavia, caduto in disgrazia, non fu più in grado di pagare il canone per i suoi brevetti e il nome risultò disponibile per i Lumière. Un vero colpo di fortuna!

Otto mesi dopo una piccola dimostrazione avvenuta nell’aprile del 1895, venne presentato al pubblico al Salon Indien du Grand Café di Parigi: i dieci episodi di vita reali proiettati sullo schermo s’impressero nelle menti e nella storia e il Cinematografo fece in brevissimo tempo il giro del mondo, richiesto in ogni dove. Ironia della sorte: i Lumière erano convinti che il cinema avesse vita breve. Una moda passeggera destinata a fare il suo corso. Decisero così, di vendere i diritti di sfruttamento della loro invenzione per dedicarsi a dei progetti, rivelatisi poi rivoluzionari, nel mondo della fotografia a colori.

Accadde oggi: Sono trascorsi già 128 anni da quando i celebri fratelli Lumière brevettarono la macchina che avrebbe dato vita alla settima arte. Un’arte destinata a scrivere e raccontare la storia delle nostre vite.