Eterogeneità dell’autismo: Michael Lombardo si aggiudica un secondo finanziamento dall’Erc

Spread the love

Comprendere meglio l’eterogeneità dello spettro autistico tra gli individui è l’obiettivo principale del professor Michael Lombardo, ricercatore senior presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Rovereto. Con il suo progetto di ricerca “AUTISMS-3D – Disability versus Difference over Development in the Autisms”, Lombardo è risultato vincitore di un prestigioso finanziamento dell’European Research Council (Erc), un Consolidator Grant. Il progetto riceverà circa 2 milioni di euro per i prossimi 5 anni e il suo obiettivo principale sarà quello di verificare se la stratificazione dei pazienti autistici in base a un profilo di diverse capacità linguistiche, motorie, intellettuali e di funzionamento adattivo, possa meglio isolare i marcatori biologici più specifici, manifestazioni e le risposte al trattamento.

ilsole24ore.com