L’ombra della criminalità organizzata sul rogo di Castel Romano

AGI – Ci potrebbe essere la mano di qualcuno, forse addirittura la criminalità organizzata, dietro all’incendio che lunedì sera ha devastato il Centro commerciale ‘Orizzonte’ a Castel Romano, a sud di Roma. Secondo quanto ha potuto ricostruire l’AGI, grazie all’aiuto di fonti qualificate, le fiamme che ieri sera si sono sviluppate nella struttura di via del Ponte di Piscina Cupa sarebbero “innaturali per un rogo di origine accidentale”. Infatti, viene fatto notare, “il fuoco generalmente cova e poi progredisce, invece in questo caso le fiamme sono partite a mille e l’intera attività è stata travolta da un momento all’altro”.