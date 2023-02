Via libera alle agenzie per la Vita Indipendente nel Lazio￼

Spread the love

AUORA FELICI

Si tratta di un servizio innovativo sul territorio regionale, frutto di un interesse evidente. È stato approvato e porterà alla realizzazione di 8 agenzie che daranno attenzione alle esigenze dei cittadini più vulnerabili e a quelle dei familiari, mediante un approccio propositivo e costruttivo e l’avviamento di percorsi di accompagnamento allo scopo di favorire l’autonomia dei soggetti disabili, attraverso progetti per sviluppare e accrescere le capacità individuali. Forti di figure professionali per la consulenza, questi centri daranno un supporto concreto e omogeneo per rispondere alla crescente domanda delle persone affette da disabilità. La realizzazione di questi centri costituisce un segnale forte di presenza da parte delle istituzioni pubbliche e stabilisce le basi ideali per il supporto, l’ascolto e l’orientamento. Favorisce gli obiettivi di inclusività indispensabili nella società moderna e apre nuovi scenari di vita indipendente per tutti i cittadini disabili e per le loro famiglie. Getta inoltre le basi di una corretta sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso uno strato sociale che ha costante bisogno di presenza e impegno.