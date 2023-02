Germania, due bambini travolti da un treno merci: uno è morto, l’altro è grave

Spread the love

Un grave incidente ferroviario ha coinvolto due bambini di 9 e 10 anni a Recklinghausen, nella regione della Ruhr in Germania. I due, secondo quanto riferito dai media tedeschi, sarebbero stati investiti da un treno merci per cause ancora da accertare e il più grande sarebbe morto sul colpo. Il bimbo di 9 anni, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, i giovanissimi sarebbero stati trascinati da un treno merci per diverse centinaia di metri. La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 18.00 di giovedì 2 febbraio 2023, con l’allarme lanciato da alcuni residenti che avrebbero visto il treno travolgere un gruppo di ragazzini.

notizzie.virgilio.it