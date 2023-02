Il treno si ferma e dal carro cisterna per i cereali si levano urla di aiuto: i Vigili del fuoco salvano due uomini

Spread the love

Intervento dei Vigili del fuoco in zona Summaga di Portogruaro (Venezia), nel pomeriggio di oggi venerdì.

I pompieri sono entrati in azione dopo che due persone erano rimaste intrappolate in un carro cisterna ferroviario utilizzato per il trasporto di cereali e proveniente, secondo i primi riscontri, dalla Serbia via Villa Opicina.

Il convoglio merci stava facendo una sosta nel portogruarese quando il macchinista, dopo essere sceso dalla motrice, ha sentito provenire dall’interno di uno dei vagoni delle richieste di aiuto.

I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Portogruaro e di San Donà di Piave sono arrivati tempestivamente sul posto, presente anche il funzionario di guardia di Venezia, e hanno estratto le due persone, controllando poi che anche negli altri venti vagoni del convoglio non ne fossero presenti altre.

Sul posto anche Polizia di Stato e Suem 118.

