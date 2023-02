Precipita e muore durante chiodatura percorso arrampicata

Spread the love

(ANSA) – PIOBBICO, 03 FEB – Precipita da almeno una ventina di metri e muore mentre eseguiva la ‘chiodatura’, cioè attrezzava un percorso con chiodi, di una nuova via di arrampicata sul comprensorio escursionistico Monte di Montiego in particolare sulla falesia Balza della Penna a Piobbico (Pesaro Urbino). La vittima è un esperto scalatore di circa 54 anni. Nella notte si sono concluse le operazioni di recupero del corpo senza vita da parte del Soccorso Alpino e speleologico. Non avendo sue notizie dal primo pomeriggio, ieri la fidanzata aveva allertato la vasta cerchia delle conoscenze nel settore dell’arrampicata che l’uomo poteva vantare, dopo numerosi tentativi di contatto telefonico andati a vuoto.