Video – Oggi la sentenza del processo per la morte del vigile del fuoco Torregiani

E’attesa per oggi la sentenza di primo grado sulle eventuali responsabilità per la morte, sul lavoro, del vigile del fuoco Roberto Torregiani. Unico imputato, nel processo al tribunale di Macerata, Giovanni Pirchio, 80 anni, titolare della falegnameria Gfl dove il 18 giugno del 2014 i vigili del fuoco intervennero per un incendio a un silos. Torregiani venne investito da un’esplosione e morì dopo un anno e mezzo di agonia.

Secondo la procura di Macerata, alla base dell’esplosione ci fu la mancanza di manutenzione del silos. Per il titolare la pm ha chiesto due anni di reclusione.

