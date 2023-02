Borgo San Lorenzo piange Piero Casati, uno storico Vigile del Fuoco

Spread the love

BORGO SAN LORENZO – Vigili del Fuoco in lutto a Borgo San Lorenzo per la scomparsa del collega Piero Casati, che si è spento nella mattina di sabato 4 Febbraio. Entrato in servizio permanente nel 1966, dopo un periodo da temporaneo, è stato il primo pompiere permanente nativo di Borgo San Lorenzo. Ha operato per buona parte della carriera presso il distaccamento di Borgo San Lorenzo, partecipando anche a missioni per grandi calamità come l’alluvione di Firenze del 1966 o i terremoti del Belice e dell’Irpinia. Fino al collocamento a riposo il 23 dicembre del 1994.

