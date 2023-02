Incendio al deposito di vernici, sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco

Spread the love

ncendio in un deposito di vernici a Barzago, comune della Brianza lecchese. Fiamme e fumo sono divampati nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 febbraio, dall’immobile situato in via 1° Maggio. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco per sedare il rogo. Attivate 5 partenze a bordo di 5 automezzi. Per estinguere l’incendio le squadre stanno utilizzando anche una schiuma che facilita le operazioni. Alle ore 13.30 l’intervento per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del deposito è ancora in corso.

LECCOTODAY.IT