Video – Terremoto in Turchia e Siria, 2.300 morti e migliaia di feriti: la paura continua. «120 scosse di assestamento»

È salito ad oltre 2.300 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il confine tra Turchia e Siria. Sono 810 i morti del sisma nella sola Siria, che si aggiungono a circa 1.500 in Turchia. I feriti nella sola Turchia sono almeno 7.600 mentre in Siria sono oltre 1.280. Dopo il potentissimo terremoto di magnitudo 7.8, sono almeno 120 le scosse di assestamento che si sono verificate nel sud della Turchia, secondo un aggiornamento dell’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad).

