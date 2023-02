Scosse di terremoto in Taiwan

Spread the love

Paura in Taiwan nella mattina del 7 febbraio (ora locale, in Italia erano le 4:30 circa). Due terremoti di forza magnitudo 5.1 e di 3.9 hanno colpito la costa della contea di Hualien, nella parte orientale del Paese. Per ora non sono ancora note le stime dei danni e il possibile bilancio su vittime e feriti.

L’epicentro della prima scossa è stato a 34,4 km da Haulien, secondo il dipartimento sismologico dell’Ufficio meteorologico dell’isola, mentre l’ipocentro del sisma si è verificato a una profondità di 15,8km. La scossa è stata avvertita lungo la maggior parte della costa orientale di Taiwan. Dopo poche ore è stato registrato un nuovo sisma, il cui epicentro è stato localizzato a 34,1 km a nord-est di Hualien.

