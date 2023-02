A 100 anni dalla nascita la mostra “Pasolini pittore” presso la Galleria d’Arte Moderna a Roma

Spread the love

AURORA FELICI

Pier Paolo Pasolini si è distinto come intellettuale italiano del Novecento. Le doti di poeta, sceneggiatore, pittore, scrittore e regista hanno fatto di lui un uomo poliedrico e versatile. La mostra “Pasolini pittore”, esposta nella Galleria d’Arte Moderna a Roma, dal 29/10/2022 al 16/04/2023, è un progetto esclusivo finalizzato a ricordare Pasolini a 100 anni dalla nascita. Nelle sue pennellate possiamo scoprire aspetti del neorealismo rappresentati tramite soggetti appartenenti alle classi popolari, accostati ai loro valori positivi e alle loro contraddizioni. Il contesto creativo di Pasolini lo inquadra come un artista anticonvenzionale, che si opponeva all’ipocrisia e al falso perbenismo. Spesso aveva un contatto diretto con gli umili che dipingeva, molti di essi li conobbe davvero e visse nelle loro stesse periferie. Nella mostra sono esposte oltre 150 opere provenienti dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, depositario della più importante raccolta di Pasolini. I concetti di Pasolini sono espressi tramite molti ritratti, nature morte e paesaggi dal sapore fortemente intimista fino alla serie di donne e ragazzi raffigurati seduti o sdraiati in ambienti domestici o naturali. Gli autoritratti di Pasolini sono diventati iconografie, dove sono messi in risalto volto, corpo e anima. Famosi sono l’Autoritratto con la vecchia sciarpa, con quel distacco prospettico fra la figura in primo piano e lo sfondo appena accennato che rimanda al post-cubismo e l’Autoritratto con fiore in bocca un dipinto da considerare come metafora dei tempi e del suo pensiero, con l’accentuata diagonalità della posa scelta nel ritrarsi e quindi nel porsi al pubblico.