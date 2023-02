Autostrada Roma-Latina – Un’infrastruttura strategica e vitale per tutta la Regione

Spread the love

AURORA FELICI

È stato da poco proposto il commissario straordinario che presiederà ai lavori sull’autostrada Roma-Latina. Con questa misura si conta di snellire la burocrazia e raggiungere l’obiettivo in tempi brevi, soprattutto per rispondere all’insistenza del governo e in particolare del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Pieni poteri alla figura di commissario, che gestirà il progetto dall’affidamento alla gestione. Il progetto per l’autostrada, passato attraverso critiche e contestazioni per l’impatto ambientale e paesaggistico, ha ottenuto l’apertura del bando nel 2011, ma si è arrestato per mancanza di fondi data l’imponente cifra di 460 milioni di euro. Conclusa la battaglia legale nel 2018, con la legge di bilancio, siamo giunti alla realizzazione