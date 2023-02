Spread the love

MARIA FERRARA

Tutti noi sentiamo il bisogno di essere apprezzati per ciò che facciamo o diciamo quando siamo con gli altri, ma diventa un bisogno fondamentale riceverlo soprattutto dalle persone a cui si vuole bene.

Quando questo nostro bisogno non viene soddisfatto, magari perché ci sentiamo incompresi o perché abbiamo modi di pensare talmente diversi che facciamo fatica ad intenderci.

Sono tantissime le cause che disturbano la comunicazione con gli altri e ci fanno sentire soli. Quando questo succede, abbiamo la sensazione di non valere e siccome il sentimento del proprio valore sta alla base della fiducia in noi stessi, pregiudichiamo perfino la nostra salute.

A seconda delle persone, quando ci troviamo in questa condizione, possiamo reagire in maniera aggressiva anche per un non nulla o chiuderci in un mutismo. C’è chi rivolge tale aggressività verso sé stesso accusando depressione o inutili sensi di colpa.

Seppure in diverse forme, sono comunque tutte manifestazioni di aggressività che andrebbero controllate per evitare il rischio di tramutarsi in qualcosa di più nocivo che impedisca nel tempo, di vivere a pieno e con gioia la quotidianità e le relazioni.