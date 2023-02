Incendio in un appartamento: fiamme al quarto piano. Evacuati due piani del palazzo. Residenti in strada, messi in salvo anche gli animali

Spread the love

Attimi di terrore questa mattina in via Cosimo De Giorgi, a Lecce, all’angolo con viale Leopardi, zona Salesiani, dove un incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina ha costretto i vigili del fuoco a evacuare tutti i residenti. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate dalla cucina e poi propagate nell’appartamento dove vive un’anziana donna, immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 e portata in ospedale per accertamenti: la donna infatti ha inalato il fumo prima di essere portata fuori dall’immobile. E’ scossa, sotto choc, ma al momento in buone condizioni generali.

