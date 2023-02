Navetta autonoma, parte dall’Eur l’esperimento dei bus senza autista a bordo: ecco su quali tratte

Spread the love

di Lorena Loiacono – Una navetta senza autista, guidata dal computer, per portare in ufficio tutte le persone che lavorano all’Eur tra Enti e aziende private della zona. L’idea di avviare questa sperimentazione arriva dall’assessorato alla mobilità del Comune e Roma: le navette farebbero la spola, con itinerari circolari e continui, tra le aziende dell’Eur e le due stazioni della linea B della metropolitana, Fermi e Palasport. In questo modo si andrebbe ad alleggerire il carico sul trasporto pubblico e probabilmente anche il traffico privato.

L’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, crede nel progetto e punta così ad innovare settori specifici. In questo caso si tratta degli spostamenti fissi di chi, ogni giorno, va a lavorare e quindi compie sempre lo stesso tragitto. Si può gestire diversamente. Attraverso Roma servizi per la mobilità, dunque, l’assessorato sta contattando i vari Mobility Manager, per sottoporre un questionario alle aziende e calibrare il servizio sulle necessità dei molti lavoratori della zona. Se il servizio dovesse risultare appetibile, partirebbe una collaborazione tra il Comune e le aziende e i lavoratori potrebbero usufruire del servizio gratuitamente.

leggo.it