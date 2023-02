Cinque intossicati nel convento di San Francesco: uno è grave

Spread the love

È accaduto questa notte alle 4 circa, all’interno del convento di San Francesco, in via Nicolò V, 35 a Roma. Paura al convento di San Francesco a Roma. Cinque persone intossicate da monossido di carbonio, di cui una trasportata all’ospedale Umberto I in codice rosso.

Sul posto, per la fuoriuscita della sostanza tossica, i vigili del fuoco con il carro rilevamento radioattivo chimico, il personale medico del 118 e i tecnici Italgas per quanto di loro competenza.

leggo.it