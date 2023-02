Esplosione in una civile abitazione – soccorse due persone

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DE FUOCO DELLA LOMBARDIA

11/2/23 ore 14:00 Marcaria (Mantova), strada Patrimoniale. Per cause in corso di accertamento si è verificata una esplosione presso una civile abitazione.

Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco del comando di Mantova.

Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere due persone coinvolte nello scoppio, spento l’incendio dell’abitazione e messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche un funzionario tecnico dei vigili del fuoco per i rilievi del caso.

L’abitazione interessata dall’evento e quella adiacente sono state dichiarate inagibili.