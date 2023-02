Rimini, cadavere di un uomo trovato nel porto canale

Spread the love

E’ di Cesena, dove risiedeva solo, e ha 63 anni l’uomo trovato morto questa mattina (sabato) verso le 7.30 nelle acque del porto canale di Rimini tra il faro e la darsena del Club Nautico. E’ stato il proprietario di una delle imbarcazioni ormeggiate in zona a notare il corpo che galleggiava a pelo d’acqua.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere, i poliziotti della Scientifica e i colleghi della Squadra Mobile di Rimini, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili. Sul posto anche il medico legale che dalla prima ispezione cadaverica ha escluso segni di violenza e ricondotto la morte a shock termico da caduta accidentale in acqua.

Il 63enne, che non è sposato e non ha figli, ieri sera (venerdì) sarebbe arrivato a Rimini da solo e avrebbe parcheggiato l’auto in zona porto canale poco prima delle 20 (una delle telecamere presenti lo riprenderebbe mentre scende dalla vettura). Poi dove si sia diretto e se abbia incontrato qualcuno, magari degli amici, è ancora da appurare. Al momento gli investigatori hanno escluso solo la mano di terzi.

