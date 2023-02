Video- In Egitto crolla edificio nel nord: morti e feriti

Spread the love

In Egitto è di almeno 2 morti e 20 feriti il bilancio del crollo di un edificio di 4 piani avvenuto a Damanhour, sul delta del Nilo, nel nord del Paese. Il crollo è stato preceduto, secondo testimoni, dall’esplosione di un tubo del gas. Lo riferisce il governo locale. Sono in corso le ricerche per trovare i dispersi sotto le macerie, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo quanto riportato dai media locali, i due morti erano bambini.

tgcom24

VIDEO