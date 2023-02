Chi è Francesco Rocca, il nuovo governatore del Lazio

Spread the love

Per Francesco Rocca, nuovo governatore del Lazio, le difficoltà inizieranno ora. Il suo successo, in base ai sondaggi pubblicabili prima del voto, non è stato mai messo seriamente in discussione. Ma adesso, fin dal varo della nuova giunta, avrà il compito non facile di mantenere gli equilibri all’interno della propria maggioranza, con il ruolo ingombrante di Fratelli d’Italia che punterà ad accaparrarsi gli assessorati di peso (in primis sanità e rifiuti) e che rischia di lasciare solo le briciole a Lega e Fi, uscite ridimensionate da questa tornata elettorale.

Anche perché le urgenze per il Lazio non mancano. Entro il 31 marzo andrà approvato il nuovo bilancio 2023, visto che l’amministrazione uscente di centrosinistra, in prossimità del voto, si è limitata ad approvare a fine 2022 l’esercizio provvisorio. E già qui forse la nuova giunta darà indicazione su come vorrà gestire le risorse della nuova programmazione europea (3,4 miliardi, raddoppiati rispetto al settennato precedente) per evitare che questi fondi restino solo sulla carta e diventino l’ennesima occasione mancata di sviluppo. C’è poi la questione della sanità: con l’uscita dal commissariamento, non è più il buco nero degli anni passati. Ma ora Rocca dovrà verificare se ci saranno le condizioni per ridurre la maggiorazione Irap, la tassa che pagano le imprese, seconda solo a quella della Campania.

