Parlamento UE, focus su democrazia e diritti umani

Spread the love

Il 18 gennaio 2023 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione in tema di diritti umani, democrazia nel mondo e politica dell’Unione europea in materia, dove, focalizzandosi sui trend e le sfide mondiali in materia di democrazia e diritti umani, ha ribadito l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani nonché la dignità intrinseca di ciascun essere umano, sottolineando, a tale proposito, il suo forte impegno ad affrontare le sfide riguardanti i diritti umani nell’UE e in tutto il mondo, al contempo ribadendo il dovere dell’UE e dei suoi Stati membri di puntare a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella promozione e nella tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, conformemente ai valori fondanti dell’Unione.

Nella stessa risoluzione si insiste sul fatto che la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità di ogni essere umano deve essere il fondamento della politica esterna dell’UE, incoraggiando l’Unione stessa, a detto fine, ad adoperarsi in maniera ambiziosa e costante al fine di rendere la tutela dei diritti umani un elemento centrale di ogni politica europea, in modo razionalizzato, e di rafforzare la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell’Unione in tale settore.

altalex.com