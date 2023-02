Forlì, incendio in un appartamento. Vigili del fuoco salvano tre persone

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è divampato nella serata di ieri, poco dopo le 20, in un appartamento in via Brando Brandi. Le fiamme, la cui origine è in corso di accertamento, sono scoppiate in camera da letto. Sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in salvo tre persone – affidate poi al personale di Romagna Soccorso per il trasporto in ospedale per aver inalato fumi da combustione – e tre animali: un cane, un gatto e un pappagallo. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto ad arieggiare i locali per disperdere i fumi e alla bonifica dell’appartamento, dichiarato inagibile per i danni subiti. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per quanto di competenza.