Ohio, il disastro del treno deragliato e le paure per le sostanze tossiche rilasciate.

Spread the love

Un treno deragliato scatena il panico negli Usa. All’inizio di febbraio, un convoglio che trasportava sostanze chimiche, è deragliato nello stato americano provocando un enorme incendio nell’East Palestine, un villaggio in Ohio. Temendo una grave esplosione, le autorità hanno subito evacuato la zona e effettuato un rilascio controllato di fumi tossici per neutralizzare il carico in fiamme. I residenti sono preoccupatissimi e lo dimostrano i milioni di tweet (alcuni di questi cospirazionisti, a dire il vero) di chi teme per la propria salute per gli effetti di quei fumi.

Intorno alle 21:00 ora locale del 3 febbraio, un treno è deragliato a East Palestine, Ohio, un villaggio di circa 4.700 abitanti a circa 50 miglia a nord-ovest di Pittsburgh. Circa 50 dei 150 vagoni del treno sono usciti dai binari lungo il percorso da Madison, Illinois, a Conway, Pennsylvania. Il treno, gestito dalla Norfolk Southern, trasportava sostanze chimiche e materiali combustibili, come il cloruro di vinile, un gas infiammabile tossico, che ha destato infatti la massima preoccupazione per gli investigatori. Da lì è scoppiato un enorme incendio, provocando un denso fumo nel cielo e sopra la città. Ai residenti su entrambi i lati del confine tra Ohio e Pennsylvania è stato ordinato di evacuare la zona.

VIDEO