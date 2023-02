Intervento per assistenza a persona e incendio di un garage

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento nel pomeriggio in assistenza al 118 in Carugo via delle Ginestre con autoscala e squadra VVF di Cantù per trasporto a quota strada di una persona che necessitava di ricovero ma impossibilitata ad essere movimentata con barella nelle scale strette dell’abitazione

Si segnala nella notte alle ore 3:00 circa squadre da Appiano Gentile , sono intervenute a Veniano via Manzoni per un incendio garage, non si segnalano feriti e altri danni alla casa adiacente in posto Carabinieri .