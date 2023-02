Milano, incendio in un appartamento a Cassina de Pecchi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, poco dopo le 20, in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina in via XXV Aprile a Cassina de Pecchi, nell’hinterland milanese. Le fiamme sono scaturite dalla cucina e per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco con 5 mezzi. Non risultano persone coinvolte ma i Vigili del fuoco hanno rinvenuto nell’appartamento il corpo del cane che purtroppo non si è salvato.