La Caritas schiera 315 volontari per aiutare i terremotati di Siria

Spread the love



Trecento operatori di Caritas Siria stanno stanno distribuendo materassi, coperte, cibo e acqua ai terremotati di Latakia, Hama e Aleppo. Con loro anche quindici giovani volontari dell’Emergency response unit di Caritas Libano.

“Si tratta di una prima risposta all’emergenza resa possibile dall’aiuto di partner internazionali, tra cui Caritas Italiana che da molti anni ci sostiene in diversi progetti” dice al Sir il direttore di Caritas Siria, Riad Sargi che guarda oltre l’emergenza: allo studio della Caritas un piano di interventi con un team di ingegneri per verificare la stabilità delle abitazioni, il loro possibile restauro in vista del rientro dei terremotati.

IT ALATEIA. ORG