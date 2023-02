Lazio, Domenico De Bartolomeo è il nuovo direttore regionale

Spread the love

CIGILI DEL FUOCO

Domenico De Bartolomeo, ha assunto, il 15 febbraio, l’incarico di direttore regionale, subentrando a Eros Mannino che ha lasciato la sede di via S.Giovanni Eudes per ricoprire l’incarico di direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

De Bartolomeo è nato a Roma dove si è laureato in ingegneria civile. Dal 1983 è nel Corpo Nazionale e, dopo aver percorso tutti gli step della carriera interna, ha assunto, nel 2020, l’incarico di direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia. Ha partecipato alle più grandi emergenze tra cui: il terremoto dell’Umbria e dell’Aquila, la deflagrazione di gas in via Ventotene e il crollo di via di Villa Jacobini a Roma, l’alluvione di Gampilieri a Messina, il naufragio della Costa Concordia e diversi roghi nella cosiddetta “terra dei fuochi”.

A maggio 2021 è stato nominato direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), un ente pubblico, nato dopo il crollo del ponte Morandi, con il compito di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi.