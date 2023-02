Spread the love

Domani si prospetta a Roma un nuovo “venerdì nero” con lo sciopero dei trasporti. A indire la protesta (che interesserà le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral) è stato il sindacato Usb. Roma servizi per la mobilità fa sapere che per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili stop nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio.

ilmessaggero.it