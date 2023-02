Superbonus, cessione crediti. Allarme Ance: 25mila imprese a rischio – Bonus edilizi, Cdm blocca cessione crediti e sconto in fattura

Spread the love

L’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, è integrato con il decreto legge Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Lo comunica Palazzo Chigi. La norma inserita all’ordine del giorno del Cdm prevederebbe che le pubbliche amministrazioni, come i Comuni o le Regioni, non possano più acquistare i crediti fiscali legati al Superbonus. L’obiettivo sarebbe quello di evitare la formazione di nuovo debito pubblico.

Nella mattinata del 16 febbraio era arrivato l’allarme dei costruttori contro l’ipotesi di blocco delle iniziative regionali che stanno facendosi carico dei crediti per i bonus edilizia rimasti incagliati e sulle spalle delle imprese. Per l’Associazione nazionale costruttori (Ance), «fermando l’acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza una soluzione strutturale alternativa ci sarà una grave crisi sociale ed economica per migliaia di famiglie e imprese».

ilssole24ore.com