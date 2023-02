Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Belluno, dal 1 marzo apre lo sportello prevenzione incendi al distaccamento di Cortina Per far fronte alle crescente richiesta di servizi di prevenzione incendi, per le numerose iniziative imprenditoriali, commerciali ed edilizie intraprese nell’ampezzano in occasione dei prossimi Giochi olimpici Milano Cortina 2026, il comando dei vigili del fuoco di Belluno ha istituito un apposito sportello presso il distaccamento di Cortina d’Ampezzo in via Guide Alpine 12. Lo sportello sarà operativo dal prossimo 1 marzo, aprirà nella giornata di mercoledì con orario 10-12, e andrà ad affiancare l’Ufficio prevenzione incendi della sede centrale di Belluno per erogare un servizio così importante e utile per gli utenti.