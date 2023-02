Il cane pitbull abbaia, arrivano i soccorsi: la padrona era morta da 3 giorni

Spread the love

’intervento, ieri pomeriggio in viale Cavallotti, a Jesi, in un appartamento al primo piano di una palazzina condominiale non lontana dai giardini pubblici e dallo stadio Carotti. I sanitari dell’automedica del 118 non riuscivano a entrare nell’abitazione – essendo il portone serrato dall’interno – pertanto hanno allertato i vigili del fuoco che hanno aperto la porta consentendo ai sanitari di entrare. Il cane, agitatissimo, tuttavia non ha creato problemi ai soccorritori, che però una volta entrati in casa hanno effettuato la macabra scoperta: la donna, 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 ad aprile), vedova, era riversa sul pavimento della camera da letto ormai priva di vita. Colpita probabilmente da un malore.

leggo.it