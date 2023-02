Incendio a Maccagnano – distrutta la copertura di tre abitazioni e alcuni locali interni.

Spread the love

Vigili del fuoco Varese Co.Es., [18/02/2023 11:25]

18/02/23 ore 10:30 i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca , frazione Biegno via Piero per incendio abitazione. Sul posto sta operando una squadra dal distaccamento di Luino. Le operazioni sono particolarmente difficili in quanto Biegno è una frazione montana difficile da raggiungibile, inoltre l’abitazione interessata è inserita in un borgo antico ed è raggiungibile solo a piedi. In supporto alla squadra di Luino è stato anche inviato personale con l’elicottero del reparto volo Lombardia che sta elitrasportando altri operatori sullo scenario. Seguiranno aggiornamenti.

Vigili del fuoco Varese Co.Es., [18/02/2023 12:21]

Aggiornamento incendio. Maccagno con Pino e Veddasca. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, il rogo ha distrutto la copertura di tre abitazioni e alcuni locali interni. Proseguono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.