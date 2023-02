Strutture pubbliche – sfatare i luoghi comuni – gentilezza e disponibilità nel poliambulatorio di Roma 2 Ardeatina

Spread the love

Si parla tanto male delle strutture pubbliche e purtroppo ormai é un luogo comune. Ma quando si ha una smentita di quanto sopra, è bene parlarne. . L’azienda sanitaria locale di Roma 2 di Via Ardeatina, nei servizi ambulatoriali c’è personale altamente umano, disponibile ad ascoltare e consigliare. Ho trovato tutto questo nel poliambulatorio e in particolare la Dottoressa Mignucci Paola e Roberto Pisticci oltre la delicatezza dell’approccio, hanno saputo consigliare per il meglio quali sono i diritti e doveri inerente le persone di una certa età.

Ringrazio ancora per il buon servizio reso alla comunità e sono sicura che anche gli altri ambulatori rispondano a questi requisiti, ma se a volte di evidenziano altri atteggiamenti che credo sporadici, ebbene siamo esseri umani e non tutti siamo uguali.

Lia Albonico