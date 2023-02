Spread the love

Dress for Success Rome, in collaborazione con l’American Club of Rome, rende omaggio alla Giornata internazionale della donna 2023

Quest’anno, Dress for Success Rome celebra l’universo femminile con “La donna che sarò – Charity event” aperitivo realizzato in collaborazione con l’American Club of Rome.

Protagonista dell’aperitivo di beneficienza, moderato da Nadia Alese , giornalista Rai1, la tematica della “leadership al femminile”, discussa dallo psicologo dello sport e psicoterapeuta Luca De Rose, insieme a Daniela Bonetti, autrice e Direttrice nazionale della “Roberto Re Leadership School”.

Durante la serata verrà presentato l’omonimo libro di DfS Rome e sarà possibile visualizzare la mostra del fotografo ritrattista Walter Profilo, dedicata alle beneficiarie dell’ associazione. Presente anche la Style Coach Giovanna Vitacca, che fornirà ai presenti consigli di stile.

Si svolgerà, inoltre, un’asta di 2 lotti, di cui uno firmato #Jillian Sposa e Cerimonia Srl

Ti aspettiamo giovedì 9 marzo, dalle 18.00 alle 21.00, presso l’Hotel Diana Roof Garden, in via Principe Amedeo 4, Roma.

Prenotati acquistando il biglietto a questo link –

https://www.eventbrite.com/e/la-donna-che-saro-charity-event-tickets-546336044817