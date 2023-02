Spread the love

Lo Yoga Nidra è una tecnica potente di rilassamento profondo, sul piano fisico, emozionale e men tale. La parola ‘’Nidra’’ in sanscrito significa ‘’sonno’’, per questo lo Yoga Nidra è definito come ‘’sonno cosciente’’, poiché durante la pratica la coscienza resta in uno stato tra il sonno e la veglia. In questo stato, la mente è profondamente ricettiva, aperta alle intuizioni.

Effetti dello Yoga Nidra:

migliora la qualità del sonno

dona tranquillità e concentrazione

migliora la stato di salute generale

favorisce l’intuizione

Lo Yoga Nidra può essere praticato da tutti, senza controindicazioni.

Se hai voglia di sperimentare i benefici di questa meravigliosa tecnica,

ti aspettiamo sul tappetino

Incontri:

§ Sabato 25 febbraio – § Sabato 18 marzo –

Orario: 16:30 – 18:00

Costo:

§ Un incontro 20€ . § Entrambi gli incontri 35€

Per Info: 0664532056-3500320319 info@omyastudio.it