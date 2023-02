Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno sono intervenuti oggi alle 13 circa in Bregnano via San Francesco per un incendio generalizzato che ha interessato una vettura e una tettoia con scoppio anche di una bombola di GPL. Non si segnalano feriti. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza