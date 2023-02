Brucia un capannone: intervengono quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Incendio nella prima serata di mercoledì. Il fatto è avvenuto in via Pagliado Fornò, dove ha preso fuoco un capannone. L’allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 18,30, attivando quattro squadre della sede centrale di Forlì. I Vigili del Fuoco, utilizzando schiumogeno antincendio, hanno provveduto a spegnere il rogo sviluppatosi all’interno del capannone adibito a ricovero attrezzi, evitandone la propagazione alle aree limitrofe. Sul posto hanno operato per i rilievi di legge anche i Carabinieri di Forlimpopoli.

FORLITODAY.IT