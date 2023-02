Villa Bartolomea: incendio in un abitazione, i vigili del fuoco portano in salvo una persona.￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa per un incendio abitazione a Villa Bartolomea in via Arzaron. Intorno alla mezzanotte l’allarme alla sala operativa che segnalava del fumo fuoriuscire da una villetta.

Giunti sul posto, da Legnago con un autopompa e da Verona con autobotte e autoscala, i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione portando in salvo una signora, residente, che aveva trovato riparo dalle fiamme nel bagno. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto con un ambulanza.

Successivamente si è provveduto ad estinguere Il rogo, che aveva interessato alcuni locali dell’immobile, e mettere in sicurezza l’intero stabile. A causa dei danni provocati dall’incendio si è reso necessario dichiarare l’immobile inagibile.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 04.00. Ancora in corso le indagini da parte di personale VF per accertare le cause.