Si ribalta camion che trasporta gasolio sulla SS106 nel cosentino

VIGILI EL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano con supporto dell’autogrù della sede centrale stanno operando dalle ore 14.30 circa sulla SS106 c.da Balano nel comune di Rossano per incidente stradale. Trattasi del ribaltamento di un autocarro (motrice più rimorchio) adibito al trasporto di carburante (gasolio). Ferito il conducente che riusciva comunque ad abbandonare autonomamente l’abitacolo dell’automezzo allontanandosi in zona sicura.

A seguito delle perdite che le cisterne presentano, è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso il tratto di strada interessato dal sinistro.

Per il proseguo dell’intervento è stato inviato dal Sala Operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria il nucleo NBCR/travasi di Catanzaro.