Video – Intervento dei Vigili del fuoco nel cantiere di via Albertazzi per una tubazione del gas lesionata.

VIGILI DEL FUOCO

Intervento per i Vigili del fuoco nel cantiere di via Albertazzi. In seguito a lavori di scavo è stata lesionata una tubazione del gas. Il metano disperso si è infiltrato nella adiacente caserma dei Vigili del Fuoco, obbligando il personale degli uffici e della mensa ad evacuare temporaneamente. I Vigili del fuoco hanno cercato di contenere la perdita in attesa dell’arrivo di iReti, l’ente preposto alla riparazione. Dopodiché hanno prestato assistenza alla riparazione definitiva. Sul posto anche la polizia locale ed il 118.

