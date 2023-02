Video – Paura a Torella dei Lombardi, pedane di legno in fiamme: azienda a rischio

Spread the love

Avellino. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella serata di oggi 23 febbraio, è intervenuta a Torella Dei Lombardi, in via Primo Maggio, per un incendio di un cumulo di pedane in legno, posizionate nei pressi di un’azienda del posto.

Le fiamme sono state spente, anche con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, evitando che si propagassero alla struttura limitrofa. Si indaga sulle cause del rogo

VIDEO