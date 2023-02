Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa per un incendio abitazione a Villa Bartolomea, in via Arzaron.

Le squadre sono entrate nell’abitazione portando in salvo una signora, residente, che aveva trovato riparo dalle fiamme nel bagno. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 04.00.

