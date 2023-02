Operazione decoro: in 24 ore spazzate 30 strade in un solo quartiere

Spread the love

Operatori e spazzatrici impegnati per ripulire strade e piazze del municipio I. L’intervento di cui le squadre dell’Ama si sono rese protagoniste, si è concentrato nel quadrante compreso tra Prati e Delle Vittorie.

A pochi passi dalle mura Vaticane, i mezzi ed il personale della municipalizzata hanno dedicato, le ultime 24 ore, a pulire con scope e getti d’acqua circa 30 assi viari, in strade che ogni romano conosce, Circonvallazione Trionfale, Viale Angelico, via della Giuliana. Ma anche via Oslavia, via Sabotino, via Col Di Lana, viale Carso, piazza Bainsizza, via Cantore, via Col di Lana, via Giordano Bruno. L’elenco delle strade attenzionate del personale dell’Ama è lungo, e comprende anche via della Conciliazione ed una serie di vie limitrofe.

romatoday.it