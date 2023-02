Sigarette nuovo aumento dei prezzi. Quanto costa un pacchetto

Spread the love

Da mercoledì 15 febbraio, i prezzi delle sigarette hanno visto un rialzo di 20 centesimi al pacchetto (da 20 pezzi) come previsto dalla legge approvata il 29 dicembre 2022, che stabilisce una crescita graduale dei prezzi di vendita. Sono previsti, altresì, aumenti anche nei prossimi anni

Per i consumatori, gli aumenti non saranno però immediati. A sottolinearlo al Giorno è Emanuele Marinoni, presidente della Federazione italiana tabaccai della provincia di Milano, “solitamente i produttori adeguano i prezzi entro due-tre settimane, in maniera differenziata a seconda delle diverse marche”.

Le accise sulle sigarette

Il prezzo di un pacchetto di sigarette si compone di diverse componenti. Al produttore viene in genere assegnato il 15%, mentre il 10% al venditore. Per ciò che concerne invece la somma che finisce allo Stato occorre tenere di tre aspetti: l’Iva al 22 per cento, di un’accisa mobile pari al 49,5 per cento e, infine, di una seconda accisa fissa pari a 28 euro ogni 1000 sigarette.