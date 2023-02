Video – Camion bloccato sui binari il treno lo travolge . l’autista si salva miracolosamente

Spread the love

HAVERSTRAW, New York — Un treno si è scontrato con un camion sui binari e l’autista si è salvato appena in tempo. L’incidente è avvenuto giovedì mattina vicino all’incrocio tra la Route 9W e New Main Street a Haverstraw, New York.

Un treno CSX stava viaggiando in direzione nord quando un autotreno ha attraversato il passaggio a livello ed è rimasto bloccato sui binari. I testimoni hanno fermato la polizia che ha aiutato a far scendere l’autista dal camion prima dell’impatto.

Avrebbe potuto essere una tragedia, ma l’azione rapida, compreso il blocco di altre auto e pedoni dall’entrare nell’area, hanno impedito quel risultato

