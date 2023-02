Affluenza e risultati delle Primarie Pd 2023, quando inizia lo spoglio e come funziona

Spread the love

Dalle ore 8.00 di oggi, domenica 26 febbraio, sono aperte le votazioni per le primarie del Partito democratico per eleggere il nuovo segretario tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Sono 5.500 i seggi allestiti in tutta Italia: ci saranno i tradizionali gazebo, ma non solo. Anche altri luoghi, come ad esempio librerie o circoli, si sono attrezzati per il voto, che stabilirà chi sarà il nuovo segretario del Pd. Dalle 17.30 la sala stampa nella sede nazionale sarà aperta per la comunicazione dei risultati. Ma quando arriveranno?

I seggi resteranno aperti fino alle 20 di domenica. Dalle 17.30 appunto, precisano sul sito del partito, sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale, a Roma, per la comunicazione dei risultati ufficiali. Lo spoglio inizierà immediatamente, appena verranno chiusi i seggi.

